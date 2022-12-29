Энергетики уже работают по восстановлению электроснабжения. Об этом рассказал заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко в эфире телемарафона, передает 24 канал.
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Когда будет свет в Киеве
Тимошенко надеется, что электроснабжение в Киеве стабилизируется уже завтра. Всю прошлую неделю энергетики работали, чтобы улучшить ситуацию в так называемом киевском узле, им это удалось. В частности, к Рождеству фактически у всех бытовых потребителей была электроэнергия.
Наши энергетики поработают еще несколько часов в таком режиме, и будет нормальное электроснабжение в Киев,
– сказал Тимошенко.
Переход к графикам
Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба рассказал, что по состоянию на утро без электричества было около 180 тысяч абонентов области. После атаки действовали экстренные отключения. К сожалению, ДТЭК и Укрэнерго пока не могут выйти на плановые.
Однако Кулеба заверил, ситуация лучше, чем неделю назад. Заживление абонентов удается успешно. Глава ОВА отметил, что область уже понемногу подходит к графикам 4 на 4.
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