Енергетики вже працюють для відновлення електропостачання. Про це розповів заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко в ефірі телемарафону, передає 24 канал.

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Коли буде світло у Києві

Тимошенко сподівається, що електропостачання у Києві стабілізується вже завтра. Весь минулий тиждень енергетики працювали, щоб покращити ситуацію у так званому київському вузлі, їм це вдалось. Зокрема, на Різдво фактично у всіх побутових споживачів була електроенергія.

Наші енергетики попрацюють ще декілька годин в такому режимі, і буде нормальне електропостачання до Києва,

– сказав Тимошенко.

Перехід до графіків

Глава Київської ОВА Олексій Кулеба розповів, що станом на ранок без електрики були близько 180 тисяч абонентів області. Після атаки діяли екстрені відключення. На жаль, ДТЕК та Укренерго поки не можуть вийти на планові.

Однак Кулеба запевнив, ситуація краща, ніж тиждень тому. Заживлення абонентів вдається успішно. Глава ОВА зазначив, що область вже потрохи підходить до графіків 4 на 4.

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