В частности, недавно Маск сделал оскорбительные заявления в адрес немецкого президента Франка-Вальтера Штайнмайера и раскритиковал премьера Великобритании Кира Стармера. В разговоре с 24 Каналом главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус предположил, когда терпение Дональда Трампа лопнет и он поставит Маска на место.

Актуально Америки мало: как растет неограниченное влияние Маска на США и Европу и чем это грозит

Когда закончится дружба между Трампом и Маском

Дональд Трамп – избранный президент Соединенных Штатов Америки, а Илон Маск ведет себя так, будто бы выбрали не Трампа, а его. Все чаще американский миллиардер демонстрирует, что якобы именно он сыграл большую роль в победе Трампа и является главным человеком в этом мире, который может указывать всем странам в мире, что делать и как формировать политику.

Возникает конфликт отдельного бизнесмена с институтами построенными в стране, которые среди прочего ориентированы на то, чтобы отдельный человек, имея большие средства, не мог управлять страной.

Такое впечатление, что Маск для себя построил модель, что именно он будет главным человеком в этом мире, ведь он самый богатый человек и поэтому может указывать политикам, что делать,

– отметил главный консультант Национального института стратегических исследований.

По его словам, пока Трамп нормально воспринимает поведение Маска, но уже есть звоночки того, что там не все так гладко. Конфликт между ними может быть и они еще могут стать большими врагами, или даже Илон Маск может оказаться, если не в тюрьме, то по крайней мере определенные уголовные дела против него могут открыть.

Сейчас Маск делает одиозные заявления, но примерно к первой половине 2025 года они окончательно разозлят Дональда Трампа и его окружение. Я думаю, что дорожки Трампа и Маска разойдутся после инаугурации Трампа, где-то в мае,

– сказал Ус.

Не секрет, что у Илона Маска уже есть конфликты с отдельными представителями наиболее протрамповского крыла Республиканской партии так называемой группы MAGA, ведь заявления миллиардера и идеология группы расходятся. В частности Маск как человек из Южной Африки отстаивает мигрантов, а наиболее рьяные маговцы выступают против мигрантов.

Кроме того, из-за своих бизнес-интересов Маск не хочет каких-то жестких шагов в направлении Китая, а для Республиканской партии основной экономический оппонент – Пекин,

– добавил главный консультант Национального института стратегических исследований.

Ус напомнил, что еще при действующем президенте США Джо Байдене отдельные представители Демократической партии, например, Элизабет Уоррен неоднократно говорила, что Илон Маск вмешивается в государственные дела, но бизнес не должен решать мировую политику.

К слову, Илон Маск выразил поддержку ультраправой партии "Альтернатива для Германии" в немецком издании Welt, называя ее "последней искрой надежды". Зато правительство Германии обвинило американского миллиардера в попытке повлиять на предстоящие выборы, до которых осталось всего семь недель.