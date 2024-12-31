Миллиардер объяснил, почему поддерживает позицию "Альтернативы для Германии" по энергетике, экономическому восстановлению и миграции, сообщает 24 Канал со ссылкой на Euronews.

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Скандальная публикация Маска

В своей колонке Маск утверждает, что политика этой партии отражает "принципы, которые сделали Tesla и SpaceX успешными".

Несмотря на то, что в 2021 году внутренняя разведка Германии классифицировала "Альтернативу для Германии" как склонную к экстремизму организацию, бизнесмен назвал ее "представителем политического реализма".

Публикация Маска в Welt вызвала волну возмущения. После выхода его колонки редактор отдела блогов Ева Мари Когель объявила о своей отставке.

В чем обвинили миллиардера

Правительство Германии обвинило американского миллиардера в попытке повлиять на предстоящие выборы, до которых осталось всего семь недель. Об этом сообщает ZDF со ссылкой на заявление Кристиан Хоффманн, заместителя представителя правительства Германии.

Здесь дается рекомендация относительно голосования за партию, которая находится под наблюдением Ведомства по вопросам защиты конституции по подозрению в правом экстремизме, и которая уже была частично признана правоэкстремистской,

– конкретизирует Хоффманн.

Tages Spiegel пишет, что лидер Социал-демократической партии Германии Ларс Клингбейл сравнил Маска с президентом России Владимиром Путиным.

Он заявил, что оба деятеля пытаются повлиять на выборы в Германии, целенаправленно поддерживая врагов демократии. По мнению Клингбейла, демократия в стране "находится под огромной угрозой извне".

Они хотят, чтобы Германия была ослаблена и погружена в хаос,

– сказал он.

К слову, 16 декабря немецкий Бундестаг вынес вотум недоверия правительству канцлера Олафа Шольца. 27 декабря стало известно, что президент Штайнмайер распустил немецкий парламент. Внеочередные выборы пройдут 23 февраля 2025 года.