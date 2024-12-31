Мільярдер пояснив, чому підтримує позицію "Альтернативи для Німеччини" щодо енергетики, економічного відновлення та міграції, повідомляє 24 Канал із посиланням на Euronews.

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Скандальна публікація Маска

У своїй колонці Маск стверджує, що політика цієї партії відображає "принципи, які зробили Tesla і SpaceX успішними".

Попри те, що у 2021 році внутрішня розвідка Німеччини класифікувала "Альтернативу для Німеччини" як схильну до екстремізму організацію, бізнесмен назвав її "представником політичного реалізму".

Публікація Маска у Welt спричинила хвилю обурення. Після виходу його колонки редакторка відділу блогів Єва Марі Коґель оголосила про свою відставку.

У чому звинуватили мільярдера

Натомість уряд Німеччини звинуватив американського мільярдера у спробі вплинути на майбутні вибори, до яких залишилося лише сім тижнів. Про це повідомляє ZDF з посиланням на заяву Крістіан Гоффманн, заступниці речника уряду Німеччини.

Тут дається рекомендація щодо голосування за партію, яка перебуває під наглядом Відомства з питань захисту конституції за підозрою в правому екстремізмі, і яка вже була частково визнана правоекстремістською,

– конкретизує Гоффманн.

Tages Spiegel пише, що лідер Соціал-демократичної партії Німеччини Ларс Клінгбейл порівняв Маска з президентом Росії Володимиром Путіним.

Він заявив, що обидва діячі намагаються вплинути на вибори в Німеччині, цілеспрямовано підтримуючи ворогів демократії. На думку Клінгбейла, демократія в країні "знаходиться під величезною загрозою ззовні".

Вони хочуть, щоб Німеччина була ослаблена і занурена в хаос,

– сказав він.

До слова, 16 грудня німецький Бундестаг виніс вотум недовіри уряду канцлера Олафа Шольца. 27 грудня стало відомо, що президент Штайнмаєр розпустив німецький парламент. Позачергові вибори пройдуть 23 лютого 2025 року.