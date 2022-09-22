Если обменом пути разозлил ультра-фашистское сообщество в россии, то умеренных фашистов разозлила объявленная мобилизация. Об этом в эфире 24 канала рассказал российский публицист и оппозиционный политик Андрей Пионтковский.

Речь идет о мобилизации миллиона россиян, – СМИ о тайном пункте путинского указа

Сколько еще протянет путин

Собеседник убежден, что после завершения войны в россию вернется армия, во главе которой наиболее активной силой будут освобождены из тюрем бандиты.

Они продумали очень хороший план. Ковальчук, видимо, к путину неплохо относится (юрий ковальчук – российский олигарх – 24 канал ). Он ему предлагал хороший вариант – тебя объявляем больным, ты летишь в Китай, а мы постепенно о чем-то договоримся.

– рассказывает Андрей Пионтковский.

Если владимир путин сам этого не хочет, значит, нужно его избавляться. Ведь в россии он не нужен ни одному человеку – ни ультрафашистам, ни умеренным фашистам, ни десяткам миллионов военнообязанных.

"Очень трудная ситуация для вождя "русского мира" и фюрера российского государства. Долго он не протянет", – заявил публицист.

На уточняющий вопрос от ведущей Дарьи Кудимовой, сколько же, Пионтковский сравнил судьбу путина с "Убийством в Восточном экспрессе" Агаты Кристи. Мол, вопрос только в том, кто убьет его первым.

Андрей Пионтковский о мобилизации и судьбе путина: смотрите видео

Осторожно, спойлер!

Если вы еще не читали "Убийство в Восточном экспрессе" Агаты Кристи, но хотите это сделать без спойлеров, тогда эта часть текста точно не для вас.

В детективе британской писательницы Эркюль Пуаро расследует загадочное убийство мистера Рэтчета во время поездки в поезде.

Как выясняется в финале детектива, к убийству причастны все пассажиры, находившиеся в вагоне Ретчета, кроме Пуаро, конечно. У каждого из них был зуб на американца, поэтому каждый нанес удар ножом, некоторые – уже бездыханное тело.

Такую же судьбу Андрей Пионтковский прогнозирует и путину. Его смерти желают все – как в россии, так и далеко за ее пределами. Вопрос только в том, кто первым доберется до него.

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