Якщо обміном путін розізлив ультра-фашистську спільноту в росії, то поміркованих фашистів розлютила оголошена мобілізація. Про це в ефірі 24 каналу розповів російський публіцист та опозиційний політик Андрій Піонтковський.

Цікаво Йдеться про мобілізацію мільйона росіян, – ЗМІ про таємний пункт путінського указу

Скільки ще протягне путін

Співрозмовник переконаний, що після завершення війни в росію повернеться армія, на чолі якої найбільш активною силою будуть звільнені з в'язниць бандити.

Вони продумали дуже хороший план. Ковальчук, мабуть, до путіна непогано ставиться (юрій ковальчук – російський олігарх – 24 канал). Він йому пропонував гарний варіант – тебе оголошуємо хворим, ти летиш у Китай, а ми поступово про щось домовимося,

– розповідає Андрій Піонтковський.

Якщо владімір путін сам цього не хоче, значить, потрібно його позбуватися. Адже в росії він не потрібен жодній людині – ні ультрафашистам, ні поміркованим фашистам, ні десяткам мільйонів військовозобов'язаних.

"Дуже важка ситуація для вождя "руского мира" та фюрера російської держави. Довго він не протягне", – заявив публіцист.

На уточнююче питання від ведучої Дарії Кудімової, скільки ж саме, Піонтковський порівняв долю путіна з "Вбивством у Східному експресі" Агати Крісті. Мовляв, питання лише в тому, хто вб'є його першим.

Андрій Піонтковський про мобілізацію та долю путіна: дивіться відео

Обережно, спойлер!

Якщо ви ще не читали "Вбивство в Східному експресі" Агати Крісті, але хочете це зробити, без спойлерів, тоді ця частина тексту точно не для вас.

У детективі британської письменниці Еркюль Пуаро розслідує загадкове вбивство містера Ретчета під час поїздки в потягу.

Як з'ясовується у фіналі детективу, до вбивства причетні всі пасажири, які були у вагоні Ретчета, крім Пуаро, звісно. У кожного з них був зуб на американця, тому кожен завдав удару ножем, дехто – в уже бездиханне тіло.

Таку ж долю Андрій Піонтковський прогнозує й путіну. Його смерті бажають усі – як у росії, так і далеко за її межами. Питання лише в тому, хто першим до нього добереться.

Російська пропаганда в депресії через звільнення захисників Маріуполя: дивіться відео