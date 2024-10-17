Как пишут журналисты The Wall Street Journal, Украина вряд ли получит эскадрилью F-16 до конца 2024 года. Вероятно, другие самолеты поступят уже в следующем году.

Смотрите также Нидерланды передали первые свои F-16 Украине и анонсировали инициативу по дронам

Когда Украина будет иметь эскадрилью F-16

Журналисты пишут, что сейчас США переориентировались и готовят для F-16 не опытных пилотов, а младших курсантов. Именно это решение может повлиять на то, что Украина позже получит эскадрилью современных истребителей.

Украина, скорее всего, не будет иметь полной эскадрильи F-16 – 20 самолетов и 40 пилотов, которые ими будут управлять – еще до весны или лета следующего года,

– говорят чиновники США на условиях анонимности.

Справка. Эскадрилья имеет разное количество самолетов в США и в Украине. Так, американская эскадрилья составляет от 12 до 24 самолетов, а украинская – от 12 до 15 самолетов.

В США говорят, что такое решение приняли из-за недостатка опытных украинских пилотов, которые хорошо владеют английским языком. Некоторые американские чиновники добавляют, что научить молодых курсантов легче, ведь они не имеют опыта управления старой техникой, поэтому им будет проще.

В СМИ добавили, что обучение пилотов Воздушных сил Украины происходит на трех разных базах: США, Дания и Румыния. Некоторые пилоты продолжают учиться в Дании, а еще по 8 пилотов – учатся в Румынии и США. Как пишет WSJ, ссылаясь на собственные источники, сейчас обучение закончило лишь около десятка пилотов.