Як пишуть журналісти The Wall Street Journal, Україна навряд чи отримає ескадрилью F-16 до кінця 2024 року. Ймовірно, інші літаки надійдуть вже наступного року.

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Коли Україна матиме ескадрилью F-16

Журналісти пишуть, що нині США переорієнтувалися й готують для F-16 не досвідчених пілотів, а молодших курсантів. Саме це рішення може вплинути на те, що Україна пізніше отримає ескадрилью сучасних винищувачів.

Україна, швидше за все, не матиме повної ескадрильї F-16 – 20 літаків і 40 пілотів, які ними керуватимуть – ще до весни чи літа наступного року,

– говорять посадовці США на умовах анонімності.

Довідка. Ескадрилья має різну кількість літаків у США та в Україні. Так, американська ескадрилья складає від 12 до 24 літаків, а українська – від 12 до 15 літаків.

У США говорять, що таке рішення ухвалили через нестачу досвідчених українських пілотів, які добре володіють англійською мовою. Деякі американські посадовці додають, що навчити молодих курсантів легше, адже вони не мають досвіду управління старою технікою, тому їм буде простіше.

У ЗМІ додали, що навчання пілотів Повітряних сил України відбувається на трьох різних базах: США, Данія та Румунія. Деякі пілоти продовжують навчатися у Данії, а ще по 8 пілотів – навчаються у Румунії та США. Як пише WSJ, посилаючись на власні джерела, нині навчання закінчило лише близько десятка пілотів.