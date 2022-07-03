Соответствующую информацию сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. Об этом она рассказала в интервью 2 июля.

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Вице-премьер-министр предположила, когда мы станем членами ЕС

Наши прогнозы достаточно амбициозны. Я не хочу говорить о конкретных датах, они ведь зависят не только от того, насколько мы будем готовы. Они зависят от того, что каждая страна ЕС, которая председательствует, например сейчас Чехия, хочет получить свои дивиденды от членства Украины. Поэтому это определенным образом растягивается,

– заявила Стефанишина.

Также она пояснила, что Украина:

не будет медлить с выполнением домашней работы, и мы точно не допустим затягивания процесса расширения;

выполнила свою часть задач, поэтому сможем перейти к переговорам и политически присоединиться к ЕС в рекордные сроки. Так же, как мы стали кандидатом.

Отвечая на вопрос о годах, Стефанишин отметила: "Это до десятка лет, до пятилетки".

Коротко о членстве Украины в ЕС

1 июля Владимир Зеленский, председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук и премьер-министр Денис Шмыгаль в парламенте подписали совместное заявление, свидетельствующее о единстве всех ветвей власти на пути Украины к ЕС.

23 июня Украина стала кандидатом на членство в ЕС. Президент Украины объяснил, что у нас уже есть рекомендации Еврокомиссии. Теперь ждут от Верховной Рады одобрения евроинтеграционных законов.

Комментируя вероятное решение еще 17 июня, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что Украине рекомендуют предоставить статус кандидата в члены Евросоюза. Также пояснила, что наше государство уже имплементировало 70% правил, норм и стандартов Европы.

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