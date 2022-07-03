Відповідну інформацію повідомила віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина. Про це вона розповіла під час інтерв'ю 2 липня.

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Віцепрем'єр-міністерка припустила, коли ми станемо членами ЄС

Наші прогнози достатньо амбітні. Я не хочу говорити про конкретні дати, адже вони залежать не тільки від того, наскільки ми будемо готові. Вони залежать від того, що кожна країна ЄС, яка головує, наприклад, зараз Чехія, хоче отримати свої дивіденди від членства України. Тому це певним чином розтягується,

– заявила Стефанішина.

Також вона пояснила, що Україна:

не буде зволікати з виконанням домашньої роботи, і ми точно не допустимо затягування процесу розширення;

виконала свою частину завдань, тому зможемо перейти до перемовин і політично приєднатися до ЄС в рекордні строки. Так само, як ми стали кандидатом.

Відповідаючи на питання про роки, Стефанішина зазначила: "Це до десятка років, до п'ятирічки".

Коротко про членство України в ЄС

1 липня Володимир Зеленський, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук і прем'єр-міністр Денис Шмигаль у парламенті підписали спільну заяву, яка є свідченням єдності всіх гілок влади на шляху України до ЄС.

23 червня Україна стала кандидатом на членство в ЄС. Президент України пояснив, що у нас уже є рекомендації Єврокомісії. Тепер очікують від Верховної Ради схвалення євроінтеграційних законів.

Коментуючи ймовірне рішення ще 17 червня, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн підкреслила, що Україні рекомендують надати статус кандидата в члени Євросоюзу. Також пояснила, що наша держава вже імплементувала 70% правил, норм і стандартів Європи.

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