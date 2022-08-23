Украина получит западные системы противовоздушной и противоракетной обороны в этом году. Об этом сказал заместитель руководителя Офиса Президента по внешней политике и стратегическому партнерству Андрей Сибига.

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Украина должна получить новые системы ПВО осенью

Офис Президента дает оптимистичные прогнозы по получению систем ПВО. Наша армия должна их получить уже осенью. Ведь защитить украинское небо очень необходимо.

Нужно и закрыть небо, это тоже президент откровенно во всех разговорах доводит до своих партнеров, поэтому мы ожидаем системы противовоздушной и противоракетной обороны. Это осенью будет,

– заявил Андрей Сибига.

Кулеба назвал единственные 2 страны ЕС, отказавшихся предоставлять оружие Украине

За время войны большинство стран ЕС стали мощными партнерами Украины и предоставляли оружие для борьбы с оккупантами.

Только две страны Европейского Союза отказались помогать. Речь идет об Австрии и Венгрии.

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