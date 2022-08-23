Україна отримає західні системи протиповітряної та протиракетної оборони ще в цьому році. Про це сказав заступник керівника Офісу Президента з питань зовнішньої політики та стратегічного партнерства Андрій Сибіга.

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Україна має отримати нові системи ППО восени

Офіс Президента дає оптимістичні прогнози щодо отримання систем ППО. Наша армія має їх отримати вже восени. Адже захистити українське небо вкрай необхідно.

Потрібно і закрити небо, це теж президент відверто у всіх розмовах доводить до своїх партнерів, тому ми очікуємо системи протиповітряної і протиракетної оборони. Це восени буде,

– заявив Андрій Сибіга.

Кулеба назвав єдині 2 країни ЄС, що відмовилися надавати зброю Україні

За час війни більшість країн ЄС стали потужними партнерами України й надавали зброю для боротьби проти окупантів.

Лише дві країни Європейського Союзу відмовилися допомагати. Мовиться про Австрію та Угорщину.

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