То есть комплексы противовоздушной обороны поступят в Украину по заранее спланированному графику. Об этом в эфире 24 канала рассказал главный редактор издания Defense Express Олег Катков.

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Когда Украина получит NASAMS

Собеседник отметил, что ранее были определенные недоразумения по поводу сроков поставок комплексов ПВО из-за американских журналистов. Тогда в прямом эфире возникла ошибка при синхронном переводе выступления Джо Байдена.

С самого начала и говорили, что они должны быть примерно в ноябре. То есть графики совпадают. Вопрос в том – будет ли это один комплекс или сразу два. Ведь два NASAMS должны быть поставлены до конца этого года.

– отметил Олег Катков.

Еще 6 норвежских зенитно-ракетных комплексов NASAMS партнеры обещают предоставить Украине в течение 2023 – 2024 годов. В зависимости, когда они будут сделаны.

Олег Катков об оружии для Украины: смотрите видео

NASAMS – не для борьбы с иранскими дронами

Эти системы ПВО, как и немецкие IRIS-T, являются, прежде всего, оружием для борьбы с вражескими ракетами. Использование их против иранских дронов-камикадзе будет малоэффективным, в том числе и с экономической точки зрения.

Одна ракета для комплекса NASAMS, если говорить об AIM-120, она стоит на рынке около 1 миллиона долларов. То есть, 1 миллион на "шахид", который стоит до 50 тысяч долларов – конечно, это не его задача,

– объяснил журналист.

Эффективность NASAMS против ракет