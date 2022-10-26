Тобто, комплекси протиповітряної оборони надійдуть в Україну за заздалегідь спланованим графіком. Про це в ефірі 24 каналу розповів головний редактор видання Defense Express Олег Катков.

Варто знати Нова ера протиповітряної оборони: що відомо про NASAMS, які планують терміново передати Україні

Коли Україна отримає NASAMS

Співрозмовник відзначив, що раніше були певні непорозуміння щодо термінів поставок комплексів ППО через американських журналістів. Тоді в прямому ефірі виникла помилка під час синхронного перекладу виступу Джо Байдена.

Від самого початку ж і говорили, що вони мають бути приблизно в листопаді. Тобто, графіки співпадають. Питання в тому – буде це один комплекс або одразу два. Адже два NASAMS мають бути поставлені до кінця цього року,

– зазначив Олег Катков.

Ще 6 норвезьких зенітно-ракетних комплексів NASAMS партнери обіцяють надати Україні протягом 2023 – 2024 року. Залежно, коли вони будуть виготовлені.

Олег Катков про зброю для України: дивіться відео

NASAMS – не для боротьби з іранськими дронами

Ці системи ППО, як і німецькі IRIS-T, є передовсім зброєю для боротьби з ворожими ракетами. Використання їх проти іранських дронів-камікадзе буде малоефективним, зокрема й з економічної точки зору.

Одна ракета для комплексу NASAMS, якщо говорити про AIM-120, то вона коштує на ринку близько 1 мільйона доларів. Тобто, 1 мільйон на "шахід", який коштує до 50 тисяч доларів – звісно, це не його завдання,

– пояснив журналіст.

Ефективність NASAMS проти ракет