Тобто, комплекси протиповітряної оборони надійдуть в Україну за заздалегідь спланованим графіком. Про це в ефірі 24 каналу розповів головний редактор видання Defense Express Олег Катков.
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Коли Україна отримає NASAMS
Співрозмовник відзначив, що раніше були певні непорозуміння щодо термінів поставок комплексів ППО через американських журналістів. Тоді в прямому ефірі виникла помилка під час синхронного перекладу виступу Джо Байдена.
Від самого початку ж і говорили, що вони мають бути приблизно в листопаді. Тобто, графіки співпадають. Питання в тому – буде це один комплекс або одразу два. Адже два NASAMS мають бути поставлені до кінця цього року,
– зазначив Олег Катков.
Ще 6 норвезьких зенітно-ракетних комплексів NASAMS партнери обіцяють надати Україні протягом 2023 – 2024 року. Залежно, коли вони будуть виготовлені.
Олег Катков про зброю для України: дивіться відео
NASAMS – не для боротьби з іранськими дронами
Ці системи ППО, як і німецькі IRIS-T, є передовсім зброєю для боротьби з ворожими ракетами. Використання їх проти іранських дронів-камікадзе буде малоефективним, зокрема й з економічної точки зору.
Одна ракета для комплексу NASAMS, якщо говорити про AIM-120, то вона коштує на ринку близько 1 мільйона доларів. Тобто, 1 мільйон на "шахід", який коштує до 50 тисяч доларів – звісно, це не його завдання,
– пояснив журналіст.
Ефективність NASAMS проти ракет
- Компанії Raytheon і Kongsberg, які й виробляють комплекси NASAMS, нещодавно провели комплексні випробування цього комплексу. Їхня мета – спробувати перехопити якомога більше крилатих ракет.
- Завданням одного комплексу було перехопити максимальну кількість ракет, що йдуть за різними курсами й на різній висоті. Загалом симулювали приблизно те, що відбулося 10 жовтня в Україні.
- Для цього дещо покращили алгоритми робити NASAMS й одночасно зарядили його трьома типами ракет. Вони досягли майже 100% перехоплення всхі наявних цілей.