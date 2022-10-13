Ця система призначена для знищення цілей на середніх і малих висотах за будь-яких метеологічних умов. Вона має покращені радари, потужні системи управління вогнем і може видавати залп із шести ракет.
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Дослівно NASAMS розшифровується як "Норвезька вдосконалена зенітно-ракетна система". У межах стратегічного партнерства України зі США та союзниками, такі мобільні ППО захищатимуть українське небо від російських літаків, вертольотів та безпілотників.
Мобільність і маневровість цієї системи дозволяють швидко розгортати її не тільки в містах, а й навіть на різних ділянках російсько-українського фронту.
Усе, що відомо про NASAMS: дивіться відео
Розробкою NASAMS займалися у 1989 році дві компанії: норвезька Norwegian Konsberg та американська Raytheon. Вже у 1994 ЗРК став на озброєння норвезьких військово-повітряних сил.
Швидкість у створенні зумовлена тим, що потрібно було терміново знайти спосіб протидії маневровим аеродинамічним цілям. У порівнянні з попередніми ЗРК, які стояли на озброєнні до появи NASAMS, ця система має:
- збільшені можливості супроводу та ураження цілей;
- пришвидшену реакцію на загрози;
- а нові цифрові технології дозволили уніфікуватися з іншими ЗРК.
Жодна ціль не залишиться непоміченою: цікаві особливості NASAMS
Цікаво, що NASAMS – це фактично конструктор. Пускова установка – це одна деталь, РЛС – інша, комунікаційний пункт – теж окрема система.
Це дуже зручне і практичне рішення, адже знищивши якийсь один елемент – його можна легко замінити іншим.
До слова, сама пускова установка вимагає транспортування спеціальним автомобілем. Щоб дати залп її потрібно встановити на спеціальні опори на землі, а це лічені хвилини. Ба більше, мобільність, яку забезпечує транспортник дозволяє використовувати NASAMS практично на будь-якій ділянці фронту.
NASAMS / Фото Mil
Сама система ППО постійно вдосконалюється та модернізується. Вона здатна фіксувати навіть цілі, що перебувають поза межами видимості. Простота конструкції та гнучкість використання дозволяють протидіяти як теперішнім, так і майбутнім загрозам. Кілька вогневих підрозділів об'єднуються в єдину мережу, щоб ефективно працювати в режимі реального часу і без будь-яких затримок.
Тактико-технічні характеристики NASAMS
Ефективна дальність використання – до 40 кілометрів. При цьому максимальна висота на якій можна збивати цілі – 16 кілометрів. Час реагування – всього лише 10 секунд.
Розгорнути систему і підготувати її до бою можна за 10 хвилин, а от щоб зібрати – всього 3. Загалом NASAMS може обраховувати й фіксувати цілі, які рухаються зі швидкістю не більше тисячі кілометрів на годину.
Характеристики NASAMS / Інфографіка 24 каналу
Якщо говорити за специфіку використання, то NASAMS зазвичай не використовують в одному екземплярі. Основна одиниця – це взвод, а в ньому:
- 3 пускові установки;
- 18 ракет;
- одна радіолокаційна станція AN/TPQ-64.
Постріли всіх ракет здійснюються не пізніше, ніж за 12 секунд.
NASAMS працює з ракетами AMRAAM – США їх називають "хлопавками". Це всепогодна керована ракета, яка має командне інерційне управління та активне радіолокаційне самонаведення.
За своєю природою NASAMS – це високомобільна система розроблена з акцентом на операційну гнучкість. Все для захисту портів, населених пунктів чи складів.
Робота за будь-яких умов
З 2005 року саме ця ППО захищає Вашингтон, адже вона показала взаємодію з підрозділами вищого рівня. Такими як ЗРК Patriot. Унікальність і технологічність NASAMS дозволяють системі працювати в арктичних, субтропічних і навіть пустельних умовах. Відкрита архітектура забезпечує можливість покращення у майбутньому, а розсіяна система управління та роботи мінімізує шанси на тотальне знищення комплексу.
Завдяки стратегічному партнерству України зі США та союзниками, ЗСУ отримають нагоду розміщувати свої ППО в засідках, а це значно ускладнить ворогу процес виявлення і знищення таких систем.
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Постачання Україні ЗРК NASAMS – це суттєвий крок у збільшення можливостей української ППО, адже таке озброєння ефективне не лише проти вертольотів, а й проти літаків, безпілотників, а в деяких випадках – навіть крилатих ракет.
Це сучасний, потужний і надзвичайно ефективний комплекс на полі бою. У межах стратегічного партнерства України зі США та союзниками залишається сподіватися, що цих систем на озброєнні ЗСУ буде тільки більшати.