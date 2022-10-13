Эта система предназначена для уничтожения целей на средних и малых высотах при любых метеологических условиях. Она имеет улучшенные радары, мощные системы управления огнем и может выдавать залп из шести ракет.

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Дословно NASAMS расшифровывается как "Норвежская усовершенствованная зенитно-ракетная система". В рамках стратегического партнерства Украины с США и союзниками такие мобильные ПВО будут защищать украинское небо от российских самолетов, вертолетов и беспилотников.

Мобильность и маневровость этой системы позволяют быстро разворачивать ее не только в городах, но даже и на разных участках российско-украинского фронта.

Все, що известно о NASAMS: смотрите відео

Разработкой NASAMS занимались в 1989 году две компании: норвежская Norwegian Konsberg и американская Raytheon. Уже в 1994 году ЗРК стал на вооружение норвежских военно-воздушных сил.

Скорость в организации обусловлена тем, что необходимо было срочно отыскать метод противодействия маневровым аэродинамическим целям. По сравнению с предыдущими ЗРК, стоявшими на вооружении до появления NASAMS, эта система имеет:

увеличенные возможности сопровождения и поражения целей;

ускоренную реакцию на угрозы;

а новые цифровые технологии позволили унифицироваться с другими ЗРК.

Ни одна цель не останется незамеченной: интересные особенности NASAMS

Интересно, что NASAMS – это практически конструктор. Пусковая установка – это одна деталь, РЛС – другая, коммуникационный пункт – тоже отдельная система.

Это очень удобное и практичное решение, ведь уничтожив один элемент – его можно легко заменить другим.

К слову, сама пусковая установка требует транспортировки специальным автомобилем. Чтобы дать залп, ее нужно установить на специальные опоры на земле, а это считанные минуты. Более того, мобильность, которую обеспечивает транспортник, позволяет использовать NASAMS практически на любом участке фронта.



NASAMS / Фото Mil

Сама система ПВО постоянно усовершенствуется и модернизируется. Она способна фиксировать даже цели, находящиеся вне видимости. Простота конструкции и гибкость использования позволяют противодействовать как нынешним, так и будущим угрозам. Несколько огневых подразделений объединяются в единую сеть, чтобы эффективно работать в режиме реального времени и без задержек.

Тактико-технические характеристики NASAMS

Эффективная дальность использования – до 40 километров. При этом максимальная высота, на которой можно сбивать цели – 16 километров. Время реагирования – всего 10 секунд.

Развернуть систему и подготовить ее к бою можно за 10 минут, а вот чтобы собрать – всего 3. В общей сложности NASAMS может вычислять и фиксировать цели, двигающиеся со скоростью не более тысячи километров в час.

Характеристики NASAMS / Инфографика 24 канала

Если говорить о специфике использования, то NASAMS обычно не используют в одном экземпляре. Основная единица – это взвод, а в нем:

3 пусковые установки;

18 ракет;

одна радиолокационная станция AN/TPQ-64.

Выстрелы всех ракет производятся не позднее, чем за 12 секунд.

NASAMS работает с ракетами AMRAAM – США их называют "хлопушками". Это всепогодная управляемая ракета, которая имеет командное инерционное управление и активное радиолокационное самонаведение.

Как это работает? Самонаведение захватывает цель на расстоянии 20 километров. Захватив мишень, сам снаряд уже переходит в режим активного самонаведения и летит к цели, пока не уничтожит.

По своей природе NASAMS – это высокомобильная система, разработанная с акцентом на операционную гибкость. Все для защиты портов, населённых пунктов или складов.

Работа при любых условиях

С 2005 года именно эта ПВО защищает Вашингтон, она показала взаимодействие с подразделениями высшего уровня. Такими, как ЗРК Patriot. Уникальность и технологичность NASAMS позволяют системе работать в арктических, субтропических и даже пустынных условиях. Открытая архитектура обеспечивает возможность улучшения в будущем, а рассеянная система управления и работы минимизирует шансы тотального уничтожения комплекса.

Благодаря стратегическому партнерству Украины с США и союзниками, ВСУ получат возможность размещать свои ПВО в засадах, что значительно усложнит врагу процесс выявления и уничтожения таких систем.

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Снабжение Украины ЗРК NASAMS – это существенный шаг в увеличении возможностей украинского ПВО, ведь такое вооружение эффективно не только против вертолетов, но и против самолетов, беспилотников, а в некоторых случаях – даже крылатых ракет.

Это современный, мощный и очень эффективный комплекс на поле боя. В рамках стратегического партнерства Украины с США и союзниками остается надеяться, что количество этих систем на вооружении ВСУ будет только увеличиваться.