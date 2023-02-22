Спикер Министерства иностранных дел Польши Лукаш Ясина заявил, что Варшава предоставит Украине 14 танков Leopard 2 в течение "ближайших двух – трех недель".

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Польша поддерживает предоставление Украине истребителей

По его словам, Польша поддерживает и отправку истребителей в Украину, но еще предстоит достичь консенсуса между странами НАТО.

Так же, как это было с танками, мы надеемся, что эта коалиция будет достаточно большой, чтобы все больше поддерживать украинцев. Реактивные самолеты очень полезны в украинской войне. Но мы являемся членом НАТО и хотим достичь согласия по всем таким вопросам, чтобы участвовать в этом вместе, потому что альянс сильнее, когда мы вместе,

– сказал спикер.

Как проходит обучение украинцев в Польше

Ранее руководитель учебной группы полигона 10-й бронетанковой бригады Кшиштоф Серадский сообщал, что украинские бойцы учатся на танковом полигоне в Свентошуве (юго-запад Польши).

Он сообщил, что в Польшу на обучение прибыли 105 украинских военных, которые учатся на Leopard 2. Речь идет о 21 экипаже танков, а также техническом персонале обслуживания танков.

Курс обучения – около месяца. Впечатляющие кадры по учениям наших военных в Германии и Польше.

Могут ли Украине предоставить дальнобойное оружие и истребители

Импульс в Вашингтоне смещается в сторону отправление Украине ракет ATACMS и истребителей F-16. Об этом заявил глава международного комитета Палаты представителей США Майкл Маккол.

Однако он утверждает, что в администрации президента США Джо Байдена по-прежнему расходятся во мнениях относительно того, как быстро и какое оружие отправить Украине, которой нужны ракеты ATACMS и F-16.

Премьер Нидерландов Марк Рютте допустил передачу истребителей F-16 Украина. Он заявил, что это будет следующим шагом.