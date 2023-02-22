Речник Міністерства закордонних справ Польщі Лукаш Ясіна заявив, що Варшава надасть Україні 14 танків Leopard 2 упродовж "найближчих двох – трьох тижнів".

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Польща підтримує надання Україні винищувачів

За його словами, Польща підтримує і надсилання винищувачів до України, але ще має бути досягнутий консенсус між країнами НАТО.

Так само як це було з танками, ми сподіваємося, що ця коаліція буде достатньо великою, щоб усе більше підтримувати українців. Реактивні літаки дуже корисні на українській війні. Але ми є членом НАТО і хочемо досягти згоди з усіх таких питань, щоб брати участь у цьому разом, тому що альянс сильніший, коли ми разом,

– сказав речник.

Як проходить навчання українців у Польщі

Раніше керівник навчальної групи полігону 10-ї бронетанкової бригади Кшиштоф Сєрадзький повідомляв, що українські бійці навчаються на танковому полігоні у Свєнтошуві (південний захід Польщі).

Він повідомив, що до Польщі на навчання прибули 105 українських військових, які навчаються на Leopard 2. Йдеться про 21 екіпаж танків, а також технічний персонал обслуговування танків.

Курс навчання – близько місяця. Вражаючі кадри з навчань наших військових у Німеччині та Польщі.

Чи можуть Україні надати далекобійну зброю та винищувачі

Імпульс у Вашингтоні зміщується у бік відправлення Україні ракет ATACMS та винищувачів F-16. Про це заявив голова міжнародного комітету Палати представників США Майкл Маккол.

Однак він стверджує, що в адміністрації президента США Джо Байдена, як і раніше, розходяться в думках щодо того, як швидко і яку зброю відправити Україні, якій потрібні ракети ATACMS та F-16.

Прем'єр Нідерландів Марк Рютте допустив передачу винищувачів F-16 Україні. Він заявив, що це буде наступним кроком.