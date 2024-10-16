Соответствующую информацию сообщил руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак во время встречи с послами стран "Большой двадцатки" (G20). Об этом говорится в сообщении Офиса Президента.

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Ермак назвал сроки, когда Украина может представить мирный план

Процесс проведения тематических конференций на основе каждого из пунктов Формулы мира, как рассказал Андрей Ермак, завершится уже до конца этого месяца, в октябре.

Результатом каждой из этих конференций является общее коммюнике с принципами и предложенными решениями. Самое главное в коммюнике – это конкретные шаги, необходимые для реализации пунктов формулы мира. И они будут объединены в общем документе, который мы будем готовы представить в начале ноября,

– рассказал он.

Руководитель Офиса Президента отметил, что Украина готова обсудить и другие предложения по справедливому завершению войны, которые будут основываться на принципах международного права и устава ООН. В частности, такие обсуждения возможны и в рамках саммита G20.

"Чтобы сделать документ, который действительно будет общим и базой для всех потенциальных переговоров. Тогда будет что обсуждать. Ведь мы все хотим знать, что необходимо сделать, чтобы мы могли сказать, что эта война закончилась, а справедливый и длительный мир вернулся на украинскую землю", – отметил чиновник.

По его словам, необходимые условия для начала переговоров должна создать реализация плана победы. В то же время глава МИД Андрей Сибига отметил, что Украина никогда не поддержит те инициативы, которые разрабатывали без ее участия.

Кстати, глава Европейского совета Шарль Мишель пригласил президента Украины Владимира Зеленского на саммит, который состоится в четверг, 17 октября. Во время заседания глава государства представит план победы.

Напомним, Михаил Подоляк заявил, что Владимир Зеленский сегодня, 16 октября, о плане победы в Верховной Раде расскажет не все. В частности, президент не будет говорить о приложениях документа.