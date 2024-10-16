Відповідну інформацію повідомив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак під час зустрічі з послами країн "Великої двадцятки" (G20). Про це йдеться у повідомленні Офісу Президента.

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Єрмак назвав терміни, коли Україна може презентувати мирний план

Процес проведення тематичних конференцій на основі кожного з пунктів Формули миру, як розповів Андрій Єрмак, завершиться вже до кінця цього місяця, у жовтні.

Результатом кожної з цих конференцій є спільне комюніке з принципами та запропонованими рішеннями. Найголовніше у комюніке – це конкретні кроки, необхідні для реалізації пунктів формули миру. І вони будуть об'єднані у спільному документі, який ми будемо готові презентувати на початку листопада,

– розповів він.

Керівник Офісу Президента наголосив, що Україна готова обговорити й інші пропозиції щодо справедливого завершення війни, які будуть ґрунтуватися на принципах міжнародного права та статуту ООН. Зокрема, такі обговорення можливі й у рамках саміту G20.

"Щоб зробити документ, який справді буде спільним і базою для всіх потенційних переговорів. Тоді буде що обговорювати. Адже ми всі прагнемо знати, що необхідно зробити, щоб ми могли сказати, що ця війна закінчилася, а справедливий і тривалий мир повернувся на українську землю", – зазначив посадовець.

За його словами, необхідні умови для початку переговорів має створити реалізація плану перемоги. Водночас глава МЗС Андрій Сибіга зауважив, що Україна ніколи не підтримає ті ініціативи, які розробляли без її участі.

До речі, глава Європейської ради Шарль Мішель запросив президента України Володимира Зеленського на саміт, що відбудеться в четвер, 17 жовтня. Під час засідання глава держави представить план перемоги.

Нагадаємо, Михайло Подоляк заявив, що Володимир Зеленський сьогодні, 16 жовтня, про план перемоги у Верховній Раді розповість не все. Зокрема, президент не говоритиме про додатки документа.