Глава Минздрава уверен, что отменить карантин можно при достаточном уровне вакцинации граждан. Об этом свидетельствует, например, опыт Великобритании и стран Скандинавии.

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Министр предупредил о новой вспышке COVID-19

Ляшко объяснил, что минимальный порог в 70% вакцинированных взрослого населения даст возможность предотвратить распространение COVID-19 и уменьшить количество госпитализаций. Мол, в таком случае Украина сможет пойти по пути стран, которые отменяют карантинные ограничения уже сейчас.

Министр здравоохранения не исключает, что совсем скоро украинцы столкнутся с новым пиком заболеваемости коронавирусом. Это может произойти уже в начале 2022 года. "Но мы можем его не ждать. Прийти в пункт вакцинации, получить прививку и уменьшить количество госпитализаций", – подчеркнул он.

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