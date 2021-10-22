Глава Минздрава уверен, что отменить карантин можно при достаточном уровне вакцинации граждан. Об этом свидетельствует, например, опыт Великобритании и стран Скандинавии.
Обратите внимание Коронавирус может никогда не исчезнуть, с ним надо научиться жить, – Ляшко
Министр предупредил о новой вспышке COVID-19
Ляшко объяснил, что минимальный порог в 70% вакцинированных взрослого населения даст возможность предотвратить распространение COVID-19 и уменьшить количество госпитализаций. Мол, в таком случае Украина сможет пойти по пути стран, которые отменяют карантинные ограничения уже сейчас.
Министр здравоохранения не исключает, что совсем скоро украинцы столкнутся с новым пиком заболеваемости коронавирусом. Это может произойти уже в начале 2022 года. "Но мы можем его не ждать. Прийти в пункт вакцинации, получить прививку и уменьшить количество госпитализаций", – подчеркнул он.
Вакцинация в Украине: актуальные новости
- По данным Минздрава, по состоянию на 21 октября уже 8 557 657 украинцев получили хотя бы 1 дозу вакцины. В то же время полностью привиты против коронавируса 6 829 174 гражданина.
- Ранее Ляшко анонсировал, что еще до конца 2021 года Украина получит не менее 16 миллионов доз вакцин против COVID-19, а запаса тест-систем должно хватить до первого квартала 2022 года.
- Врач-иммунолог Борис Донской в комментарии 24 каналу объяснил, что люди сами формируют характер периода заболеваний. Мол, количество волн болезни зависит от привитых и инфицированных.
- Накануне Укрзализныця открыла пункты тестирования и вакцинации на крупнейших вокзалах страны. Сейчас получить прививки можно на вокзалах в Киеве, Львове, Харькове, Одессе и Днепре.