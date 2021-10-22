Очільник МОЗ переконаний, що скасувати карантин можна при достатньому рівні вакцинації громадян. Про це свідчить, наприклад, досвід Великої Британії та країн Скандинавії.

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Міністр попередив про новий спалах COVID-19

Ляшко пояснив, що мінімальний поріг у 70% вакцинованих дорослого населення дасть можливість запобігти поширенню COVID-19 та зменшити кількість госпіталізацій. Мовляв, у такому випадку Україна зможе піти шляхом країн, які скасовують карантинні обмеження вже зараз.

Міністр охорони здоров'я не виключає, що зовсім скоро українці зіштовхнуться з новим піком захворювання на коронавірус. Це може статися вже на початку 2022 року. "Але ми можемо його не чекати. Прийти у пункт вакцинації, отримати щеплення й зменшити кількість госпіталізацій", – наголосив він.

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