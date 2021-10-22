Очільник МОЗ переконаний, що скасувати карантин можна при достатньому рівні вакцинації громадян. Про це свідчить, наприклад, досвід Великої Британії та країн Скандинавії.
Зверніть увагу Коронавірус може ніколи не зникнути, з ним треба навчитись жити, – Ляшко
Міністр попередив про новий спалах COVID-19
Ляшко пояснив, що мінімальний поріг у 70% вакцинованих дорослого населення дасть можливість запобігти поширенню COVID-19 та зменшити кількість госпіталізацій. Мовляв, у такому випадку Україна зможе піти шляхом країн, які скасовують карантинні обмеження вже зараз.
Міністр охорони здоров'я не виключає, що зовсім скоро українці зіштовхнуться з новим піком захворювання на коронавірус. Це може статися вже на початку 2022 року. "Але ми можемо його не чекати. Прийти у пункт вакцинації, отримати щеплення й зменшити кількість госпіталізацій", – наголосив він.
Вакцинація в Україні: актуальні новини
- За даними МОЗ, станом на 21 жовтня вже 8 557 657 українців отримали хоча б 1 дозу вакцини. Водночас повністю щеплені проти коронавірусу 6 829 174 громадян.
- Раніше Ляшко анонсував, що ще до кінця 2021 року Україна отримає щонайменше 16 мільйонів доз вакцин проти COVID-19, а запасу тест-систем має вистачити до першого кварталу 2022 року.
- Лікар-імунолог Борис Донськой у коментарі 24 каналу пояснив, що люди самі формують характер періоду захворювань. Мовляв, кількість хвиль хвороби залежить від щеплених та інфікованих.
- Напередодні Укрзалізниця відкрила пункти тестування й вакцинації на найбільших вокзалах країни. Наразі отримати щеплення можна на вокзалах у Києві, Львові, Харкові, Одесі та Дніпрі.