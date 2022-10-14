Процесс закрытия украинского неба будет происходить постепенно. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт, генерал-лейтенант Игорь Романенко.

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Почему Украина не сможет быстро закрыть небо

По его словам, для того, чтобы создать эффективную систему противодействия российским ракетам, потребуется длительное время.

Игорь Романенко Военный эксперт, генерал-лейтенант Техника противовоздушной обороны достаточно сложная – как зенитно-ракетные комплексы, так и самолеты-истребители, а также техника отдельных батальонов радиоэлектронной борьбы по воздушным целям. Нужно время на поставку этой техники и на обучение военных, которые будут обслуживать эту технику и применять ее.

Какие системы усилят украинскую ПВО

Военный эксперт отметил, что, если речь идет о системах противовоздушной обороны IRIS-T и NASAMS, то украинские военные уже прошли соответствующие учения. А первая система IRIS-T уже находится на вооружении сил украинского ПВО.

Относительно дальнейшего процесса наши союзники приняли решение и будут идти нам навстречу. Речь идет о поставках различных типов комплексов, в том числе HAWK, которые сейчас находятся на складах,

– сказал генерал-лейтенант.

По его словам, более современные комплексы находятся на вооружении Вооруженных Сил других государств, поэтому быстро доставить их вряд ли удастся.

"Но вопрос в том, чтобы этот процесс продвигался. А мы будем осваивать все, что предоставляется ", – добавил Романенко.

Самая насущная потребность Украины

Как отметил военный эксперт, одним из самых важных вопросов для Украины является закрытие неба от высокоточных и гиперзвуковых ракет врага.

Это те ракеты, которые очень проблемно уничтожать нашими еще советскими зенитно-ракетными комплексами и истребителями. К сожалению, в этом вопросе быстрых результатов не будет,

– сказал Романенко.

Что Украина предлагала союзникам

Генерал-лейтенант подчеркнул, что установки, предоставляемые Украине Западом, должны быть интегрированы в систему украинского ПВО.

Украинская сторона уже давно предлагала нашим союзникам создать пояс противовоздушной и противоракетной обороны. Такой пояс пролегал бы условно с Севера – от Норвегии – до Юга, то есть до Болгарии или Турции,

– рассказал военный эксперт.

Преимущества пояса противовоздушной и противоракетной обороны

Такой пояс противовоздушной и противоракетной обороны требуется по двум причинам.

Во-первых, такая система способна обеспечить обмен информацией о воздушных целях .

. Во-вторых, силы ПВО Украины находятся на Востоке Европы фактически на передовой, и именно они уничтожают воздушные силы противника. Это дало бы возможность союзникам оказывать соответствующую помощь Украине и обеспечить ее типами комплексов, которые предназначены именно для таких задач.

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НАТО поможет Украине усилить ПВО: главное

На фоне массовых ракетных атак Украина получит от Испании 4 системы ПВО Hawk. Содействие со стороны Испании анонсировал генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Министр обороны Алексей Резников подтвердил, что Украина получит 4 Hawk. Более того, это лишь первые системы, которые международные партнеры планируют нам предоставить.

Военный эксперт Петр Черник отметил, что до 70% поступившей в Украину техники не будет озвучено в публичном пространстве.

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