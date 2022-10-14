Процес закриття українського неба відбуватиметься поступово. Про це 24 каналу розповів військовий експерт, генерал-лейтенант Ігор Романенко.

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Чому Україна не зможе швидко закрити небо

За його словами, на те, аби створити ефективну систему протидії російським ракетам, знадобиться тривалий час.

Ігор Романенко Військовий експерт, генерал-лейтенант Техніка протиповітряної оборони досить складна – як зенітно-ракетні комплекси, так і літаки-винищувачі, а також техніка окремих батальйонів радіоелектронної боротьби по повітряних цілях. Потрібен час на постачання цієї техніки та на навчання військових, які обслуговуватимуть цю техніку та будуть її застосовувати.

Які системи підсилять українську ППО

Військовий експерт зауважив, що якщо йдеться про системи протиповітряної оборони IRIS-T та NASAMS, то українські військові вже пройшли відповідні навчання. А перша система IRIS-T вже є на озброєнні сил української ППО.

Щодо подальшого процесу, то наші союзники ухвалили рішення й будуть йти нам назустріч. Йдеться про постачання різних типів комплексів, зокрема HAWK, які є зараз на складах,

– сказав генерал-лейтенант.

За його словами, сучасніші комплекси перебувають на озброєнні Збройних Сил інших держав, тому швидко доставити їх навряд чи вдасться.

"Але питання у тому, щоб цей процес просувався. А ми будемо освоювати все, що надається", – додав Романенко.

Найнагальніша потреба України

Як зазначив військовий експерт, одним із найнагальніших питань для України є закриття неба від високоточних та гіперзвукових ракет ворога.

Це ті ракети, які дуже проблемно знищувати нашими ще радянськими зенітно-ракетними комплексами та літаками-винищувачами. На жаль, у цьому питанні швидких результатів не буде,

– сказав Романенко.

Що Україна пропонувала союзникам

Генерал-лейтенант наголосив, що установки, які надає Україні Захід, мають бути інтегровані у систему української ППО.

Українська сторона вже давно пропонувала нашим союзникам створити пояс протиповітряної та протиракетної оборони. Такий пояс пролягав би умовно з Півночі – від Норвегії – до Півдня, тобто до Болгарії чи Туреччини,

– розповів військовий експерт.

Переваги поясу протиповітряної та протиракетної оборони

Такий пояс протиповітряної та протиракетної оборони потрібний з 2 причин.

По-перше, така система здатна забезпечити обмін інформацією про повітряні цілі .

. По-друге, сили ППО України перебувають на Сході Європи, фактично на передовій, і саме вони знищують повітряні сили противника. Це дало б можливість союзникам надавати відповідну допомогу Україні та забезпечити її тими типами комплексів, які призначені саме для таких завдань.

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НАТО допоможе Україні посилити ППО: головне

На тлі масових ракетних атак Україна отримає від Іспанії 4 системи ППО Hawk. Допомогу з боку Іспанії анонсував генсек НАТО Єнс Столтенберг.

Міністр оборони Олексій Резніков підтвердив, що Україна отримає 4 Hawk. Ба більше, це лише перші системи, які міжнародні партнери планують нам надати.

Військовий експерт Петро Черник зазначив, що до 70% тієї техніки, що надійде в Україну, не буде озвучено в публічному просторі.

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