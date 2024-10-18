Об этом чиновник сказал во время общения с представителями СМИ на борту президентского самолета Air Force One, пишет "Голос Америки".

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Когда ожидать вступление Украины в НАТО

Советник Белого дома напомнил о позиции США, озвученную во время саммита НАТО в Вашингтоне: место Украины и будущее Украины – в Альянсе.

Нужно еще поработать, чтобы дойти туда, включая реформы и условия безопасности. Итак, вопрос заключается в том, как построить мост от того, где мы сейчас есть, до возможного членства Украины в НАТО,

– сказал он.

Ответом на этот вопрос, как отметил Салливан, стали результаты саммита в Вашингтоне, "включая институционализацию аппарата поддержки безопасности для Украины".

Чиновник также добавил, что президент США Байден пытается сделать поддержку Украины такой, что будет рассчитана на долгосрочную перспективу.