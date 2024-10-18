Про це посадовець сказав під час спілкування з представниками ЗМІ на борту президентського літака Air Force One, пише "Голос Америки".

Дивіться також Чи змінюється думка Шольца щодо Taurus та України в НАТО: що сказав Зеленський

Коли очікувати вступ України в НАТО

Радник Білого дому нагадав про позицію США, озвучену під час саміту НАТО у Вашингтоні: місце України та майбутнє України – в Альянсі.

Потрібно ще попрацювати, щоб дійти туди, включаючи реформи та умови безпеки. Отже, питання полягає в тому, як побудувати міст від того, де ми зараз є, до можливого членства України в НАТО,

– сказав він.

Відповіддю на це запитання, як зазначив Салліван, стали результати саміту у Вашингтоні, "включаючи інституціоналізацію апарату підтримки безпеки для України".

Посадовець також додав, що президент США Байден намагається зробити підтримку України такою, що буде розрахована на довгострокову перспективу.