Синоптики отмечают, что такая ситуация по всей восточной и юго-восточной частях Европы. Температурные показатели зашкаливали до +35...+40 градусов.

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От жары страдает вся Восточная Европа

На западе европейского континента – таких адских погодных условий нет. Столбики термометров поднимаются лишь до +15...+20 градусов. А в отдельных регионах – до вообще не летних +12...+14.

На западе температура несколько снизится 26 июня

В Укргидрометцентре обнародовали предварительные прогнозы на выходные – именно тогда жара должна немного уйти из Украины. В субботу, 26 июня, на Западе уже прогнозируют грозы и дожди. Без осадков не обойдется и на Севере и Юге. Из-за этого в западных областях несколько снизится температура воздуха – до +25...+27. В остальных регионах столбики термометров поднимутся выше отметки +30.



​Прогноз на 26 июня / изображение Укргидрометцентра

В воскресенье, 27 июня, будет дождливо уже по всей Украине. Самые высокие температурные показатели зафиксируют на Востоке +31...+33.



​Прогноз на 27 июня / изображение Укргидрометцентра

Что касается Дня Конституции, 28 июня, то на Запад вернется солнечная погода, в остальных областях пока обещают осадки. Наиболее жарко будет на Закарпатье + 30...+32.



Прогноз на 28 июня / изображение Укргидрометцентра

Это интересно! Из-за аномальной жары в Украине уже зафиксировали даже температурные рекорды. Так на Закарпатье столбики термометров поднялись до +35 градусов, в Чернигове – даже чуть выше.