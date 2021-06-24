Синоптики зазначають, що така ситуація по всій східній та південно-східній частинах Європи. Температурні показники зашкалювали до +35...+40 градусів.

Варто прочитати Як пережити аномальну спеку з максимальним комфортом та без шкоди для здоров'я

Від спеки потерпає вся Східна Європа

На заході європейського континенту – таких пекельних погодніх умов нема. Стовпчики термометрів піднімаються лише до +15…+20 градусів. А в окремих регіонах – до взагалі не літніх +12…+14.

На Заході температура дещо знизиться 26 червня

В Укргідрометцентрі оприлюднили попередні прогнози на вихідні – саме тоді спека має трохи піти з України. У суботу, 26 червня, на Заході вже прогнозують грози та дощі. Без опадів не обійдеться і на Півночі та Півдні. Через це у західних областях дещо знизиться температура повітря – до +25…+27. У решті регіонів стовпчики термометрів піднімуться вище позначки +30.

Прогноз на 26 червня / Зображення Укргідрометцентру

У неділю, 27 червня, дощитиме вже по всій Україні. Найвищі температурні показники зафіксують на Сході +31…+33.

Прогноз на 27 червня / Зображення Укргідрометцентру

Щодо Дня Конституції, 28 червня, то на Захід повернеться сонячна погода, у решті областей поки обіцяють опади. Найбільш спекотно буде на Закарпатті + 30…+32.



Прогноз на 28 червня / Зображення Укргідрометцентру

Це цікаво! Через аномальну спеку в Україні вже зафіксували навіть температурні рекорди. Так на Закарпатті стовпчики термометрів піднялися аж до +35 градусів, у Чернігові – навіть трохи вище.