Первым делом зима напомнит о себе жителям восточных областей. Там прогнозируют сильные заморозки в воздухе уже в ночь на 12 октября. Температура опустится до 0. На Востоке объявили оранжевый уровень опасности.

Обратите внимание После заморозков: когда в Украине снова потеплеет

Кроме того, в ряде областей Украины прогнозируют заморозки на поверхности почвы. В частности, такой ледяной "сюрприз" ждет жителей таких областей:

Полтавской;

Днепропетровской;

Запорожской;

Херсонской.

Там был объявлен желтый уровень угрозы. Людям рекомендуют оставаться дома, заваривать какао, включать любимые зимние фильмы и обнимать своих кошек. Ибо даже если у вас еще не включили отопление, КОТЕльная согреет всех.

Любопытно! Тем временем в Карпатах уже заснежило. Первую зиму поздравила вершина Поп Иван Черногорский. Температура воздуха там опустилась до -5 градусов. Просмотреть сказочные фото можно здесь.

Тепло еще вернется к нам

В то же время поклонников теплой и ласковой осени просят не расстраиваться раньше времени. Бабье лето – настанет. Потепления ждут уже с 12 октября. Днем температура воздуха кое-где прогреется до +23 градусов. Кроме того, теплая погода будет радовать украинцев еще несколько дней. Обильные осадки также не прогнозируют.

Как погода повлияет на контрнаступление украинских героев

По состоянию на октябрь 2023 года идет контрнаступление украинских защитников. Воины идут вперед, освобождая населенные пункты от российских захватчиков. На стороне Украины – даже погода. В Пентагоне отметили, что примерно еще месяц она не будет препятствовать контрнаступлению. Подробности рассказал Джон Кирби – координатор Совета национальной безопасности Белого дома.

Осталось еще некоторое количество времени, вероятно, около 30-45 дней пригодной для боев погоды, поэтому украинцы пока не закончили. Бои еще не кончились. ВСУ пока не закончили боевую фазу того, что они запланировали,

– заявил Кирби.

Украинские герои освободят все территории.