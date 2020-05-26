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Когда в Украине заработают детские лагеря отдыха

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Когда в Украине позволят детские лагеря отдыха - МОЗ
Об открытии детских лагерей говорить пока рано / Репортер

Отдых детей в лагерях этим летом будет возможен лишь на последнем этапе выхода Украины из карантина. В Минздраве отмечают, что риск инфицирования должен быть минимальным.

Детские лагеря откроют на 5 этапе

Украинские дети смогут поехать в лагеря отдыха лишь на завершающем этапе снятия карантинных ограничений. Это касается и известного детского лагеря "Артек". Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге, информирует 24 канал.

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Что касается рекомендаций, то перед открытием заблаговременно они будут предоставлены Министерством здравоохранения,
– отметил Степанов.

Детсады в Украине уже работают

Отметим, что с 25 мая в Украине уже возобновили работу детские сады. Соответствующее решение принял Кабмин на заседании 20 мая. Однако это касается только тех областей, где карантинные ограничения позволили ослабить.

Что известно про 5 этапов выхода Украины из карантина

План выхода страны из карантина правительство презентовало 24 апреля. Он будет состоять из 5 этапов. Первый из них стартовал 11 мая, второй – 22-го. Каждый этап имеет четкие индикаторы и зависит от динамики распространения заболевания COVID-19.

етапи виходу з карантину
План выхода Украины из карантина / Инфографика 24 канала

Автор: Ирина Пундор
Теги: Коронавирус в Украине Министерство здравоохранения Украины Новости Украины Максим Степанов Дети и несовершеннолетние Отдых Карантин в Украине 2020
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