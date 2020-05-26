Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Дім Агро Дизайн Інвестиції Нерухомість Смачно Покер Auto Краса Сім'я Освіта Likar Афіша
more
ЗҐВАЛТУВАННЯ У КАГАРЛИКУ СМЕРТЬ ВАЛЕРІЯ ДАВИДЕНКА КОРОНАВІРУС COVID-19
Пряма трансляція на
Останні випуски
ЗҐВАЛТУВАННЯ У КАГАРЛИКУ СМЕРТЬ ВАЛЕРІЯ ДАВИДЕНКА КОРОНАВІРУС COVID-19

Коли в Україні запрацюють дитячі табори відпочинку

-
Коли в Україні дозволять дитячі табори відпочинку – МОЗ
Про відкриття дитячих таборів говорити поки рано / Репортер

Відпочинок дітей у таборах цього літа буде можливий лише на останньому етапі виходу України з карантину. У МОЗ зазначають, що ризик інфікування має бути мінімальним.

Дитячі табори відкриють на 5 етапі

Українські діти зможуть поїхати у табори відпочинку лише на завершальному етапі зняття карантинних обмежень. Це стосується і відомого дитячого табору "Артек". Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу, інформує 24 канал.

До теми Коли запрацюють дитячі секції, розважальні зони в ТРЦ та табори в Києві

Що стосується рекомендацій, то перед відкриттям завчасно вони будуть надані Міністерством охорони здоров'я,
– зазначив Степанов.

Дитсадки в Україні вже працюють

Зазначимо, що з 25 травня в Україні уже відновили роботу дитячі садочки. Відповідне рішення схвалив Кабмін на засіданні 20 травня. Проте це стосується лише тих областей, де карантинні обмеження дозволили послабити. 

Що відомо про 5 етапів виходу України з карантину

План виходу країни з карантину уряд презентував 24 квітня. Він складатиметься з 5 етапів. Перший з них стартував 11 травня, другий – 22-го. Кожен етап має чіткі індикатори та залежить від динаміки поширення захворювання COVID-19.

етапи виходу з карантину
План виходу України з карантину / Інфографіка 24 каналу

Автор: Ірина Пундор
Теги: Новини України Коронавірус в Україні Максим Степанов Міністерство охорони здоров’я Діти і неповнолітні Відпочинок Карантин в Україні 2020
Коментарі
powered by lun.ua
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
Зґвалтування у Кагарлику: поліція приваблює як борців зі злочинністю, так і садистів
25 травня , 22:00 Зґвалтування у Кагарлику: поліція приваблює як борців зі злочинністю, так і садистів
Анна Маляр
Смерть нардепа Давиденка: чи є зв'язок з корупцією
25 травня , 19:39 Смерть нардепа Давиденка: чи є зв'язок з корупцією
Ярослав Голобородько
Оновлений модельний ряд класичних електрокамінів Symphony: що нового
20 травня , 15:41 Оновлений модельний ряд класичних електрокамінів Symphony: що нового
Марта Пономаренко