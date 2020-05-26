Коли в Україні запрацюють дитячі табори відпочинку

Відпочинок дітей у таборах цього літа буде можливий лише на останньому етапі виходу України з карантину. У МОЗ зазначають, що ризик інфікування має бути мінімальним.

Дитячі табори відкриють на 5 етапі

Українські діти зможуть поїхати у табори відпочинку лише на завершальному етапі зняття карантинних обмежень. Це стосується і відомого дитячого табору "Артек". Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу, інформує 24 канал.

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Що стосується рекомендацій, то перед відкриттям завчасно вони будуть надані Міністерством охорони здоров'я,

– зазначив Степанов.

Дитсадки в Україні вже працюють

Зазначимо, що з 25 травня в Україні уже відновили роботу дитячі садочки. Відповідне рішення схвалив Кабмін на засіданні 20 травня. Проте це стосується лише тих областей, де карантинні обмеження дозволили послабити.

Що відомо про 5 етапів виходу України з карантину

План виходу країни з карантину уряд презентував 24 квітня. Він складатиметься з 5 етапів. Перший з них стартував 11 травня, другий – 22-го. Кожен етап має чіткі індикатори та залежить від динаміки поширення захворювання COVID-19.



План виходу України з карантину / Інфографіка 24 каналу