Когда улучшится погода в Украине, а где и в дальнейшем будут идти дожди: синоптик дал ответ

В ближайшее время синоптическую ситуацию в Украине будет формировать атмосферный фронт, который повлечет дожди и грозы в ряде областей. Но в дальнейшем ситуация несколько улучшится из-за поля повышенного атмосферного давления.

Такую информацию сообщил заместитель начальницы отдела коммуникации с медиа Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит в комментарии для РБК-Украина.

Смотрите также Ослабнет ли жара, и где прогнозируют грозы и дожди: прогноз погоды на 24 мая в Украине

Как изменится погода в Украине?

Иван Семилит рассказал, что погоду в Украине будет определять атмосферный фронт, из-за чего в восточных, южных, а также в Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях возможны кратковременные дожди с грозами.

По его словам, местами даже возможны град и шквалы со скоростью от 15 до 20 метров в секунду. На остальной территории страны будет преобладать сухая погода благодаря распространению с запада поля повышенного атмосферного давления.

В то же время воздушные потоки изменятся на северные, из-за чего на территорию Украины начнет поступать свежий воздух. В воскресенье, 24 мая, кратковременные дожди и грозы сохранятся только в восточной и юго-восточной частях страны.

В остальных областях, согласно данным синоптиков, существенных осадков не ожидается. Температура воздуха в течение 24 – 25 мая ночью будет колебаться от 10 до 15 градусов тепла, а днем повысится и будет от 21 до 26 градусов тепла.

На остальной территории будет погода без осадков за счет вот этого антициклона с запада. Значение температуры этой и следующих суток будут уже более свежие по всей территории Украины,

– пояснил специалист.

Является ли такая погода нормой для мая?

Представитель Укргидрометцентра заверил, что нынешняя погодная ситуация в целом соответствует майским климатическим показателям. В частности, 21 мая среднесуточная температура в большинстве областей была близкой к норме.

В то же время Иван Семилит уточнил, что в северо-восточных регионах, Днепропетровской, а также Кировоградской областях соответствующие показатели превышали привычную норму для текущего периода на минимум 4 – 7 градусов.

В дальнейшем же, как свидетельствуют текущие прогнозы специалистов, температурные показатели сначала будут оставаться в пределах климатической нормы, а затем, согласно обнародованной информации, станут несколько ниже средних значений.

На что обратить внимание?

Укргидрометцентр ранее обнародовал предупреждение о опасных метеорологических явлениях по территории части областей из-за гроз, которые пройдут 24 мая. В ряде регионов из-за этого объявили І уровень опасности, желтый.

Синоптик Виталий Постригань сообщал, что вскоре усилится влияние антициклона "Zeno", который принесет стабильную и сухую погоду в часть областей. В то же время дневные максимумы снизятся из-за поступления проходы.

К слову, ранее руководитель отдела метеорологических прогнозов Украинского гидрометеорологического центра Наталья Голеня сообщала о возможном уменьшении осадков по территории страны с началом следующей недели.