Когда ждать похолодания, где и какой самый большой минус прогнозируют, пишет 24 Канал.

Обратите внимание Ударят ли сильные морозы до конца января

Когда в январе снова будет похолодание

В Укргидрометцентре прогнозировали, что 25 – 27 ночью и днем от 2 мороза до 4 тепла. Однако, в четверг ночью в восточных и юго-восточных областях 3 – 8 мороза, днем на крайнем юге страны 2 – 7 тепла. В Карпатах ночью и днем 0 – 7 мороза.

Ранее в комментарии NV Наталья Птуха рассказывала, что с 26 января циклон, который принесет мокрый снег, начнет выходить в сторону России. Через два дня период осадков в Украине завершится. Впрочем, уже в конце недели снова похолодает.

"29 января может поступить еще один небольшой атмосферный фронт с Северо-Запада, из-за поля повышенного давления он будет не столь ярко выражен", – сказала синоптик и добавила, что снег если и будет, то совсем незначительный.

Наталья Птуха прогнозировала, что в последние дни этого месяца в Украине будет больше прояснений. Температура снизится.

"Мороз практически по всей территории Украины. А уж какой интенсивности, — пока еще сложно говорить. Но сильных морозов, которые у нас были две недели назад, пока не ожидаем", — заверила синоптик Укргидрометцентра.