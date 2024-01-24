Ударят ли сильные морозы до конца января, ответила Наталья Птуха. Синоптик Укргидрометцентра отметила, что повышение температуры ожидается уже в среду.
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Будут еще лютые морозы в январе
25 января в Украине ожидается повышение температуры. В течение суток будет от -1 до +5 градусов. Впрочем, в восточных областях несколько прохладнее, в частности, от 2 – 7 мороза.
Примечательно, что уже 26 января циклон, который принесет мокрый снег, начнет выходить в сторону страны-агрессора. Через два дня период осадков в Украине завершится.
Впрочем, в конце недели снова похолодает, заметила синоптик. Однако о сильных морозах пока речь не идет.
"29 января может поступить еще один небольшой атмосферный фронт с северо-запада, но через поле повышенного давления он будет не столь ярко выражен", — отметила Птуха и объяснила, что снег если и будет, то совсем незначительный.
Синоптик прогнозирует, что в последние дни месяца будет больше прояснений, температура снизится.
Мороз практически по всей территории Украины. Какой интенсивности, пока еще сложно говорить. Но сильных морозов, которые у нас были две недели назад, пока не ожидаем,
– подчеркнула Птуха.
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Какая будет погода в ближайшие трое суток
- В Укргидрометцентре прогнозировали, что ночью 24 января в северных и большинстве центральных областей небольшой мокрый снег. Днем в западных, Винницкой и Житомирской областях мокрый снег и дождь. На Закарпатье сильные осадки.
- В четверг и пятницу в Украине пройдет снег и мокрый снег. Также 25 января в западных и северных областях с дождем, местами налипание мокрого снега, гололедица и метель.
- Кроме Юга, на дорогах гололедица.
- Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7 – 12 метров в секунду.
- Днем 24 января в западных областях, 25 – 26 января в большинстве областей порывы 15-20 метров, на высокогорье Карпат 25 – 30.
- Ночью и днем от 2 мороза до 3 тепла. Впрочем, 24 и 25 января на Левобережье 0-6 мороза, в восточных областях и Карпатах до -10.
- Днем в Прикарпатье, Одесщине и в Крыму 1 – 6 тепла.