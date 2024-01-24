Чи вдарять сильні морози до кінця січня, відповіла Наталія Птуха. Синоптикиня Укргідрометцентру зауважила, що підвищення температури очікується вже в середу.

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Чи будуть ще люті морози в січні

25 січня в Україні очікується підвищення температури. Упродовж доби буде в межах від -1 до +5 градусів. Втім, у східних областях дещо прохолодніше, зокрема, від 2 – 7 морозу.

Цікаво, що вже 26 січня циклон, який принесе мокрий сніг, почне виходити у бік країни-агресора. За два дні період опадів в Україні завершиться.

Втім, наприкінці тижня знову похолодає, зауважила синоптикиня. Однак, про сильні морози поки що не йдеться.

"29 січня може надійти ще один невеличкий атмосферний фронт з північного заходу, та через поле підвищеного тиску він буде не так яскраво виражений", — зазначила Птуха й пояснила, що сніг якщо і буде, то зовсім незначний.

Синоптикиня прогнозує, що в останні дні місяця буде більше прояснень, температура знизиться.

Мороз практично по всій території України. Якої інтенсивності, — наразі ще складно говорити. Але сильних морозів, які у нас були два тижні тому, поки що не очікуємо,

– підкреслила Птуха.

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