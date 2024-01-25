В эту пятницу ветер будет иметь преимущественно северо-западное направление со скоростью 7 – 12 метров в секунду. На Западе и Одесчине и местами в Винницкой и Житомирской областях возможны порывы до 15 – 20 метров в секунду.
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Какой будет погода 26 января
По всей Украине ночью ожидается умеренный снег. Днем во всех областях возможен небольшой мокрый снег и дождь. На Западе местами возможно налипание мокрого снега, в юго-восточной части Украины местами будет гололед. На дорогах, кроме Юга, местами будет гололедица. В Карпатах тоже будет снежить, а еще там ожидается метель.
В течение суток почти по всей территории Украины ожидается от -3...+2. В Карпатах будет -7...-2. На Юге дневная температура составит +1...+6.
Какая погода ожидается на Киевщине
В Киевской области ночью будет умеренно снежить. Днем на Киевщине ожидается небольшой мокрый снег с дождем. На дорогах местами будет гололедица.
Температура на Киевщине в течение суток составит -2...+3. В Киеве в течение суток ожидается 0...+2.
Дневная температура в областных центрах
- Киев – 0...+2
- Ужгород – 0...+2
- Львов – 0...+2
- Ивано-Франковск – 0...+2
- Тернополь – 0...+2
- Черновцы – 0...+2
- Хмельницкий – 0...+2
- Луцк – 0...+2
- Ровно – 0...+2
- Житомир – 0...+2
- Винница – 0...+2
- Одесса – +3...+5
- Николаев – +1...+3
- Херсон – +2...+4
- Симферополь – +3...+5
- Кропивницкий – +1...+3
- Черкассы – 0...+2
- Чернигов – 0...+2
- Сумы – 0...+2
- Полтава – 0...+2
- Днепр – 0...+2
- Запорожье – +1...+3
- Донецк – +1...+3
- Луганск – 0...+2
- Харьков – 0...+2
Погода в Украине 26 января / Карта Укргидрометцентра