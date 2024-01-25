В эту пятницу ветер будет иметь преимущественно северо-западное направление со скоростью 7 – 12 метров в секунду. На Западе и Одесчине и местами в Винницкой и Житомирской областях возможны порывы до 15 – 20 метров в секунду.

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Какой будет погода 26 января

По всей Украине ночью ожидается умеренный снег. Днем во всех областях возможен небольшой мокрый снег и дождь. На Западе местами возможно налипание мокрого снега, в юго-восточной части Украины местами будет гололед. На дорогах, кроме Юга, местами будет гололедица. В Карпатах тоже будет снежить, а еще там ожидается метель.

В течение суток почти по всей территории Украины ожидается от -3...+2. В Карпатах будет -7...-2. На Юге дневная температура составит +1...+6.

Какая погода ожидается на Киевщине

В Киевской области ночью будет умеренно снежить. Днем на Киевщине ожидается небольшой мокрый снег с дождем. На дорогах местами будет гололедица.

Температура на Киевщине в течение суток составит -2...+3. В Киеве в течение суток ожидается 0...+2.

Дневная температура в областных центрах

Киев – 0...+2

Ужгород – 0...+2

Львов – 0...+2

Ивано-Франковск – 0...+2

Тернополь – 0...+2

Черновцы – 0...+2

Хмельницкий – 0...+2

Луцк – 0...+2

Ровно – 0...+2

Житомир – 0...+2

Винница – 0...+2

Одесса – +3...+5

Николаев – +1...+3

Херсон – +2...+4

Симферополь – +3...+5

Кропивницкий – +1...+3

Черкассы – 0...+2

Чернигов – 0...+2

Сумы – 0...+2

Полтава – 0...+2

Днепр – 0...+2

Запорожье – +1...+3

Донецк – +1...+3

Луганск – 0...+2

Харьков – 0...+2



Погода в Украине 26 января / Карта Укргидрометцентра