Цією п'ятниці вітер матиме переважно північно-західний напрямок зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду. На Заході та Одещині й місцями у Вінницькій та Житомирській областях можливі пориви до 15 – 20 метрів за секунду.
Читайте також Морози практично по всій Україні: коли знову похолодає
Якою буде погода 26 січня
По всій Україні вночі очікується помірний сніг. Вдень в усіх областях можливий невеликий мокрий сніг та дощ. На Заході місцями можливе налипання мокрого снігу, у південно-східній частині України подекуди буде ожеледь. На дорогах, крім Півдня, місцями буде ожеледиця. У Карпатах теж сніжитиме, а ще там очікується хуртовина.
Протягом доби майже по всій території України очікується від -3…+2. У Карпатах буде -7…-2. На Півдні денна температура становитиме +1…+6.
Яка погода очікується на Київщині
У Київській області вночі помірно сніжитиме. Вдень на Київщині очікується невеликий мокрий сніг з дощем. На дорогах місцями буде ожеледиця.
Температура на Київщині протягом доби становитиме -2…+3. У Києві протягом доби очікується 0…+2.
Денна температура в обласних центрах
- Київ – 0…+2
- Ужгород – 0…+2
- Львів – 0…+2
- Івано-Франківськ – 0…+2
- Тернопіль – 0…+2
- Чернівці – 0…+2
- Хмельницький – 0…+2
- Луцьк – 0…+2
- Рівне – 0…+2
- Житомир – 0…+2
- Вінниця – 0…+2
- Одеса – +3…+5
- Миколаїв – +1…+3
- Херсон – +2…+4
- Сімферополь – +3…+5
- Кропивницький – +1…+3
- Черкаси – 0…+2
- Чернігів – 0…+2
- Суми – 0…+2
- Полтава – 0…+2
- Дніпро – 0…+2
- Запоріжжя – +1…+3
- Донецьк – +1…+3
- Луганськ – 0…+2
- Харків – 0…+2
Погода в Україні 26 січня / Карта Укргідрометцентру