Так, в Укрэнерго дали команду включить свет у потребителей, у которых его отключили из-за применения графиков почасовых отключений.

Кстати говоря Где в Украине будут планово отключать свет: график для Киева и других городов

Вернуть свет клиентам планируется в течение двух часов – до 24:00,

– заверили в Укрэнерго.

Прежде предупреждали, что дефицит мощности увеличивается. Поэтому власти по требованию НЭК Укрэнерго вынуждены увеличивать количество отключенных клиентов. Ограничения применили для всех очередей, а не только к третьим, как планировали ранее.

Как будут отключать электроэнергию в Киеве

Из-за массовой ракетной атаки по объектам энергоинфраструктуры в нескольких городах и регионах Украины вынужденно ввели веерные отключения электроэнергии.

В Киеве планировали временно ограничивать свет в части 3-й очереди. Однако отмечали, что если у энергосистемы будет существовать дальнейшая потребность в стабилизации, будут отключать следующую очередь:

1 очередь – с 8:00 до 12:00 и с 20:00 до 24:00

2 очередь – с 12:00 до 16:00

3 очередь – с 16:00 до 20:00

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