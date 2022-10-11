Так, в Укренерго дали команду включити світло у споживачів, у яки його відключили через застосування графіків погодинних відключень.

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Повернути світло клієнтам планується протягом двох годин – до 24:00,

– запевнили в Укренерго.

Перед тим попереджали, що дефіцит потужності збільшується. Тому влада на вимогу НЕК Укренерго вимушена збільшувати кількість відключених клієнтів. Обмеження застосували для всіх черг, а не тільки до третьої, як планували раніше.

Як відключатимуть електроенергію у Києві

Через масову ракетну атаку по об'єктах енергоінфраструктури у кількох містах та регіонах України вимушено ввели віялові відключення електроенергії.

У Києві планували тимчасово обмежувати світло до частини 3-ої черги. Проте зазначали, якщо в енергосистеми існуватиме подальша потреба у стабілізації, будуть відключати наступну чергу:

1 черга – з 8:00 до 12:00 та з 20:00 до 24:00

2 черга – з 12:00 до 16:00

3 черга – з 16:00 до 20:00

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