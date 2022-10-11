Так, в Укренерго дали команду включити світло у споживачів, у яки його відключили через застосування графіків погодинних відключень.
До речі Де в Україні планово відключатимуть світло: графік для Києва та інших міст
Повернути світло клієнтам планується протягом двох годин – до 24:00,
– запевнили в Укренерго.
Перед тим попереджали, що дефіцит потужності збільшується. Тому влада на вимогу НЕК Укренерго вимушена збільшувати кількість відключених клієнтів. Обмеження застосували для всіх черг, а не тільки до третьої, як планували раніше.
Як відключатимуть електроенергію у Києві
Через масову ракетну атаку по об'єктах енергоінфраструктури у кількох містах та регіонах України вимушено ввели віялові відключення електроенергії.
У Києві планували тимчасово обмежувати світло до частини 3-ої черги. Проте зазначали, якщо в енергосистеми існуватиме подальша потреба у стабілізації, будуть відключати наступну чергу:
- 1 черга – з 8:00 до 12:00 та з 20:00 до 24:00
- 2 черга – з 12:00 до 16:00
- 3 черга – з 16:00 до 20:00