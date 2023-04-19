Ищут способы: насколько быстро Ryanair готова возобновить работу в Украине после войны

Крупнейшая авиакомпания Европы Ryanair готова как можно скорее возобновить работу в Украине. Однако следует дождаться окончания войны.

Ryanair хочет возобновить работу в Украине после завершения боевых действий и открытия воздушного пространства над страной.

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Полеты возобновятся быстро: Ryanair имеет план

Ryanair наняла около 60 украинских пилотов и около 80 членов экипажа. Большинство из них находятся на базах в Польше, ожидая открытия рынка.

Главный исполнительный директор Ryanair Holdings Plc Майкл О'Лири сообщил, что авиакомпания планирует создать 30 маршрутов и развернуть несколько баз в стране в течение 12 месяцев после возвращения.

Мы сможем полететь туда примерно через две недели. Мы активно ищем способы и изучаем возможности для возвращения в Украину,

– сказал О'Лири.

Компания уже заявила, что хочет получить первенство в Украине

Компания очень заинтересована в развитии бизнеса в Украине. До полномасштабного вторжения России в Украину Ryanair являлась второй по величине авиакомпанией на рынке. Гендиректор заявил, что теперь будет стремиться получить первенство.

О'Лири прогнозирует, что восстановление Украины предоставит огромную возможность для европейского бизнеса, а авиация будет играть ключевую роль. По его мнению, "россияне, по всей вероятности, взорвут дороги и мосты на выезде", поэтому самолеты станут ключевым способом передвижения.