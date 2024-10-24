Военный эксперт Олег Жданов рассказал 24 Каналу, что в Северной Корее отсутствует интернет, а это означает, что солдаты этой страны не понимают, что такое беспилотники и другие современные военные технологии. Армия Ким Чен Ына, возможно, имеет только основы рукопашного боя.

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Военные КНДР

Олег Жданов отметил, что у северокорейских военных нет современных навыков ведения контактного боя.

Я думаю, что Россия будет обучать их как минимум 3 – 4 месяца, чтобы они хоть немного овладевали методами ведения войны и понимали, что будет происходить на передовой,

– сказал он.

Сейчас оккупанты, вероятно, отправят на фронт "пробную партию" военных Северной Кореи. Эти батальоны могут быть применены сначала во втором эшелоне, чтобы они привыкли к реалиям войны.

Обратите внимание! Бывший глава британской разведки МИ-6 Ричард Дирлав отметил, что Россия столкнется с серьезной проблемой, которая связана с военными КНДР. Говорится о языковом барьере. Корейский язык является чрезвычайно сложным, и даже наличие переводчиков и связистов не решит трудности коммуникации на поле боя.

Военный эксперт подчеркнул, что основная масса армии КНДР нуждается в подготовке, ведь без этого на передовой они будут или слишком паниковать, или бежать с собственных позиций.

"Также есть вариант, что россияне будут использовать такие войска для штурмов, чтобы те массово погибали под огневыми атаками Сил обороны", – отметил он.

Где будут применять северокорейцев

По мнению Жданова, Россия будет привлекать войска Северной Кореи только к Курской операции.

На нашу территорию, если они и пойдут, то только после обучения, ближе к 2025 году,

– добавил он.