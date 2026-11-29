28 ноября Андрей Билецкий назвал неприемлемым вывод Сил обороны из неоккупированной части Донбасса. По его словам, речь о зупинке по линии фронта возможна, если Россия через 5 – 6 месяцев начнет терять позиции.

Бригадный генерал подчеркнул в интервью The Washington Post, что отступление из Донецкой области стало бы катастрофическим ударом для украинского общества. Любые уступки такого рода означали бы моральный коллапс для нации и крах для руководства государства.

Почему сдача территорий невозможна?

"Это стало бы полным крахом для президента – он это прекрасно понимает – для правительства и для самосознания украинцев… Если мы отступим, просто бросив людей и землю на произвол судьбы, это станет моральным крахом для всей нации. Украина не может согласиться на сдачу Донбасса",

– отметил бригадный генерал.

Когда возможна пауза в боевых действиях

Военный убежден, что наиболее реалистичным компромиссом мог бы стать замораживание боевых действий вдоль текущей линии соприкосновения.

Однако это требует внедрения институциональных изменений во всех украинских вооруженных силах – таких же, какие ранее обеспечили успех контрнаступательной операции "Вивальди".

Когда через пять-шесть месяцев станет очевидно, что Россия не только не приблизилась к установлению полного контроля над Донбассом, но и теряет позиции, тогда можно будет серьезно рассмотреть вопрос о зупинке по линии фронта… Мы должны заставить россиян осознать, что их цель, которую они уже сузили, недостижима,

– пояснил командир.

Приоритеты и отношение к политике

Отвечая на вопрос о возможных политических и президентских амбициях, военный заверил, что во время борьбы за выживание подобные мысли могут возникать только у коррумпированных людей.

Его главным приоритетом остается всестороннее развитие и реформирование армии.

Даже если бы война прекратилась, я хотел бы и в дальнейшем участвовать в этом, поскольку армия будет главной государствообразующей опорой страны в течение следующих 50 лет,

– добавил Андрей Билецкий.

Ранее Владимир Зеленский также отмечал, что добровольное " выход из Донбасса " будет означать поражение в войне и спровоцирует новые аппетиты врага.