Такое решение приняла конкурсная комиссия 19 октября. На заседании были 10 членов из 11, которые и установили, что практическое задание кандидаты будут выполнять 28 октября в 10:00.

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Также комиссия установила, что дополнительным днем для практического задания будет 1 ноября. Такой сценарий возможен, если заседание прервут.

Кто соревнуется за пост главы

В конкурсе пока остались 2 претендента. Говорится о детективе Национального антикоррупционного бюро Александре Клименко и прокуроре Офиса генпрокурора Андрее Синюке.

Справка. Специализированная антикоррупционная прокуратура – подразделение Офиса генпрокурора, которое контролирует расследование Национального антикоррупционного бюро и поддерживает гособвинение и представительство интересов украинцев и Украины в судах по преступлениям, связанным с коррупцией.

Что известно о конкурсе на должность главы САП