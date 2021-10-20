Таке рішення ухвалила конкурсна комісія 19 жовтня. На засіданні були 10 членів з 11, які й встановили, що практичне завдання кандидати виконуватимуть 28 жовтня о 10:00.

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Також комісія встановила, що додатковим днем для практичного завдання буде 1 листопада. Такий сценарій можливий, якщо засідання перервуть.

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У конкурсі наразі лишилися 2 претенденти. Мовиться про детектива Національного антикорупційного бюро Олександра Клименка та прокурор Офісу генпрокурора Андрія Синюка.

Довідка. Спеціалізована антикорупційна прокуратура – підрозділ Офісу генпрокурора, який контролює розслідування Національного антикорупційного бюро та підтримує держобвинувачення та представництво інтересів українців та України в судах за злочинами, пов'язаними з корупцією.

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