Таке рішення ухвалила конкурсна комісія 19 жовтня. На засіданні були 10 членів з 11, які й встановили, що практичне завдання кандидати виконуватимуть 28 жовтня о 10:00.
До теми Потрібно завершити попередній конкурс, – Юрчишин про керівника САП
Також комісія встановила, що додатковим днем для практичного завдання буде 1 листопада. Такий сценарій можливий, якщо засідання перервуть.
Хто змагається за пост голови
У конкурсі наразі лишилися 2 претенденти. Мовиться про детектива Національного антикорупційного бюро Олександра Клименка та прокурор Офісу генпрокурора Андрія Синюка.
Що відомо про конкурс на посаду очільника САП
- Інституція вже більше ніж рік існує без офіційного керівника. Це викликає обурення міжнародної спільноти.
- Попри обіцянки президента Володимира Зеленського провести антикорупційну реформу, конкурс на керівника САП зірвали два рази – 9 та 12 жовтня.
- Це сталося через те, що 3 члени комісії не прийшли на засідання і, відповідно, кворуму не було.