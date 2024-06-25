Специалисты работают круглосуточно, чтобы возобновить движение по синей ветке метро в начале осени, – Кличко

В тоннеле синей ветки метро между станциями "Демиевская" и "Лыбедская" остановлено проникновение воды в конструкции. Ремонтные работы идут круглосуточно, чтобы движение метро возобновилось в начале осени.

Об этом сообщил мэр Киева Ваталий Кличко и опубликовал видео со стройплощадки.

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"Продолжается ремонт на перегонном тоннеле синей ветки метро между станциями "Демиевская" и "Лыбедская". Уже точно установлено, что аварийная ситуация там возникла из-за несоблюдения технологии во время строительства перегона 15 лет назад. В настоящее время строители завершили разработку котлована с креплением I, II и III ярусов, а также химическое закрепление грунтов тоннельного массива. Это дало возможность остановить проникновение воды в конструкции", – сообщил Виталий Кличко.

Виталий Кличко показал ремонт на перегонном тоннеле синей ветки метро: смотрите видео

Он отметил, что сейчас продолжается герметизация статических трещин и стыков оправы тоннеля в местах болтовых соединений.

Также провели обследование технического состояния оправы перегонного тоннеля по I линии между станциями "Демиевская" и "Лыбедская". Отчет о его состоянии будет обнародован после завершения всех экспертиз,

– заявил мэр Киева.

Кличко также сообщил, что работы на стройплощадке продолжаются круглосуточно, чтобы как можно быстрее возобновить движение поездов.

Специалисты прилагают максимальные усилия, чтобы восстановить движение поездов на участке в начале осени. После завершения ремонта – перед полноценным возобновлением движения – осуществят тестовые пуски поездов,

– подчеркнул Виталий Кличко.

Ранее сообщалось, что эксперты Научно-исследовательского судебно-экспертного учреждения сделали предварительные выводы о том, что причиной деформации тоннеля между станциями "Демиевская" и "Лыбедская" являются некачественные проектные решения и некачественные строительно-монтажные работы во время строительства этого участка в 2010 году.