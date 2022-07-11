Такой прогноз в эфире 24 канала рассказал российский оппозиционный публицист Андрей Пионтковский. Он убежден, что как только Вооруженные Силы освободят Херсон от оккупантов, в России сразу начнется падение.

На тему Путин застрелится или его уберут после освобождения Херсона, – Пионтковский

У путина не хватает военных

По словам Пионтковского, путину не хватает "пушечного мяса" для проведения дальнейших наступательных операций. Сейчас он хочет взять Славянск, но у него нет такого ресурса банально.

Для этого ему не хватает резервов. Резервы – это не просто криминальные элементы и неподготовленные призывники,

– отметил Андрей Пионтковский.

Чтобы решить эту проблему, путину необходимо провести мобилизацию. Но он не может этого сделать. Местное население России хоть и поддерживает "царя", но вообще не готово идти за него воевать.

Пионтковский отмечает, что добровольно идут на захватническую войну только полностью отбитые люди вроде горкина или представители депрессивных районов. Из таких людей не получишь миллионную армию, способную долго продвигаться вперед.

По мнению Пионтковского, совсем скоро россия потерпит крах в войне против Украины. Все начнется с освобождения Херсона.

Выхода у россии нет. Во второй половине августа будет освобожден Херсон. И мы увидим очень болезненный, драматический, но очень поучительный период третьего падения российской империи,

– считает Пионтковский.

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Напомним, временный исполняющий обязанности главы Херсонской ОВА Дмитрий Бутрий призвал всех жителей Херсонщины эвакуироваться. Это поможет украинским защитникам значительно быстрее освободить временно оккупированную Херсонщину. Ведь русские захватчики могут прикрываться мирным населением.