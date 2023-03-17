Как ни странно, боеспособность украинской армии напрямую зависит от помощи иностранных партнеров. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат констатировал в эфире национального телемарафона, что для успешных контрнаступательных действий ВСУ нужны, в частности, современные дальнобойные средства ПВО обороны и многоцелевые истребители, – информирует 24 Канал.

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В каком случае контрнаступление будет иметь успех

Заметим, что в последние месяцы вопрос по поставкам Украине современных летательных аппаратов стоит особенно остро. Однако пока переговоры по этому поводу проводятся, но украинская армия ожидает, вместо того, чтобы проводить реальное контрнаступление.

Для достижения успеха в контрнаступательной операции нужно остановить врага (его атакующие действия – 24 Канал). Далее – завоевание преимущества в воздухе, а этого можно достичь современными мощными средствами ПВО и современными истребителями, которые обеспечат это господство в воздухе на оккупированной территории,

– сказал спикер.

Вместе с тем он отметил, что важно, кроме того, перебить логистику поставок горючего и боеприпасов у врага. Только в таком случае, по его словам, контрнаступательная операция будет обречена на успех.

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