Як не дивно, боєздатність української армії прямо залежить від допомоги іноземних партнерів. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат констатував в ефірі національного телемарафону, що для успішних контрнаступальних дій ЗСУ потрібні, зокрема, сучасні далекобійні засоби ППО оборони та багатоцільові винищувачі, – інформує 24 Канал.

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У якому разі контрнаступ матиме успіх

Зауважимо, що останніми місяцями питання щодо постачання Україні сучасних літальних апаратів стоїть особливо гостро. Однак поки перемовини щодо цього провадяться, та українська армія очікує, замість того, аби провадити реальний контрнаступ.

Для досягнення успіху в контрнаступальній операції потрібно: зупинити ворога (його атакувальні дії – 24 Канал). Далі – завоювання переваги в повітрі, а цього можна досягти сучасними потужними засобами ППО і сучасними винищувачами, які забезпечать це панування в повітрі на окупованій території,

– сказав речник.

Разом з тим він зазначив, що важливо, окрім того, перебити логістику постачання пального та боєприпасів у ворога. Лише в такому разі, за його словами, контрнаступальна операція буде приречена на успіх.

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