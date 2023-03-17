Про це розповів речник Повітряних сил ЗСУ, полковник Юрій Ігнат в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу. Детальніше про це – читайте в нашому матеріалі.

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Україні потрібно приблизно 200 багатоцільових літаків

Деякі західні партнери готові передати Україні винищувачі для оборони своїх територій. Наразі відбувається вирішення, який тип бойових літаків зможуть надати.

Юрій Ігнат зазначив, що Україні потрібно приблизно 200 багатоцільових літаків, щоб сформувати 4 – 5 бригад. Речник додав, що на одному з французьких телеканалів його вже запитували про це.

Тоді французький генерал, який також був в ефірі, підтвердив таку кількість. Ба навіть, додав, що це ще замало.

Наразі у нас 5 винищувальних бригад тактичної авіації. Ще є бригада штурмовиків, бригада бомбардувальників та транспортні бригади. Таким чином ми навпаки скорочуємо чисельність завдяки багатоцільовим літакам, які будуть по всій території країни нести бойове чергування, зокрема на додаткових – оперативних аеродромах,

– пояснив Юрій Ігнат.

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